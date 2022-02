🎥 Alexandre Pato tient son premier but en MLS !

Revoilà Pato ! L'ancienne pépite de l'AC Milan, aujourd'hui âgé de 32 ans, avait signé à Orlando en février 2021, mais n'avait pu disputer que quelques rencontres la saison passée avant de se blesser lourdement, comme trop souvent dans sa carrière. De retour sur les terrains pour le début de cette saison 2022 de MLS, Alexandre Pato a déjà pu inscrire son premier but pour Orlando, face au Montréal CF de Laurent Ciman (entraîneur adjoint).

