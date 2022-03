🎥 Middlesbrough réitère l'exploit et sort Tottenham de la FA Cup !

Incroyable, mais vrai. Après avoir éliminé Manchester United au tour précédent, Middlesbrough a cette fois-ci sorti le Tottenham d'Antonio Conte ce mardi soir en FA Cup.

Les Spurs pensaient bien ouvrir le score via Harry Kane, mais son but était annulé pour hors-jeu.

Boro était solide, et leur gardien Joe Lumley sauvait les meubles. Les deux équipes étaient toujours à 0-0 au terme des 90 minutes.

Admit it, you thought it was in. #EmiratesFACup pic.twitter.com/VxWGjlUppK — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 1, 2022

Dans les prolongations, Son était tout près de marquer mais Lumley sortait à nouveau un magnifique arrêt.

Joe Lumley has no right to save this.#EmiratesFACup pic.twitter.com/WhF3oCHpfs