Alex Ferguson a une cible pour succéder à Rangnick

On parle beaucoup de Pochettino, ou de Ten Hag, mais Ferguson a une toute autre idée.

Toujours en quête d’un successeur à son entraîneur intérimaire Ralf Rangnick pour la saison prochaine, la direction de Manchester United a multiplié les pistes avec Mauricio Pochettino (Paris Saint-Germain), Erik Ten Hag (Ajax Amsterdam) ou encore Luis Enrique (Espagne). Mais ce n’est pas tout, les Red Devils ciblent désormais un nouveau candidat, conseillé par Sir Alex Ferguson lui-même. Il s’agit du coach du Real Madrid, Carlo Ancelotti, d’après les informations du média ESPN.

Alors que le technicien italien ne fait déjà plus l’unanimité au sein de la Maison Blanche, en dépit d’une belle avance prise en tête de la Liga, Ferguson vanterait lui les mérites du "Mister", qui remplit toutes les cases et dispose de l’expérience requise pour ramener MU au sommet sur le court terme, auprès de la direction mancunienne. Sur le papier, une telle opération s’annonce d'ailleurs parfaitement réalisable. D’autant plus qu’un départ d’Ancelotti du Real ouvrirait la porte à une arrivée de Pochettino dans les rangs merengue.