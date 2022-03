Jean-Louis Garcia : "J'étais supporter du Standard ce mercredi"

Le technicien français a assisté à la victoire de Standard de Liège face au Beerschot (1-0) ce mercredi soir du côté de Sclessin.

Le Standard de Liège a quasiment assuré son maintien après son succès contre le Beerschot puisque le matricule 16 compte neuf points d'avance sur Seraing, le barragiste.

La lanterne rouge anversoise reste à sept longueurs des Métallos à cinq journées de la phase classique. Une bonne nouvelle pour le promu sérésien qui ne souhaitait pas voir revenir les Rats et disputer un derby de la peur dans dix jours. "Ce résultat est positif, j'étais supporter du Standard ce mercredi. Il faut être raisonnable, la pire des choses était que le Beerschot puisse se remettre à y croire. Avec sept points d'écart et leur gros calendrier, je pense que nous avons un matelas", a confié Jean-Louis Garcia en conférence de presse. "J'espérais sincèrement que le Standard soit sauvé et que le Beerschot reste là où il est. Toutefois, nos voisins n'auront plus ce poids du maintien lors du derby et seront plus libérés. Un match particulier dont on aura le temps de reparler", a souligné le technicien français.

"Tant que c'est mathématiquement possible, nous ne lâcherons rien"

Les pensionnaires du Pairay n'ont pas dit leur dernier mot et continuent d'y croire. "Tant que c'est mathématiquement possible, nous ne lâcherons rien. Nous avons cinq points de retard sur Eupen qui occupe la seizième place. Il suffit d'un bon résultat et si nous enclenchons une bonne dynamique, tout peut encore arriver. Et si nous disputons les barrages, nous serons prêts et encore plus forts d'ici un peu moins de deux mois", a conclu Garcia qui recevra le Club de Bruges samedi soir.