Le top 4, Vrancken n'y pense pas: "Nous devons pratiquement tout gagner"

Les Malinois sont aux portes du top 4, mais ils devraient rester en-dehors.

Le KV Malines peut encore se qualifier pour le top 4, mais son coach le rappelle : ce n’est pas l’objectif premier.

"Cela n’aurait aucun sens de changer de but en cours de saison, surtout que tout n’est pas entre nos mains", a déclaré Wouter Vrancken pour Gazet Van Antwerpen. "Notre focus, c’est se qualifier le plus rapidement possible pour le top 8. Lorsque cela arrive, alors nous pouvons voir plus loin mais je ne me fait aucune illusion car pour aller dans le top 4, nous devons presque tout gagner".

Ce vendredi, ce sera STVV qui sera au programme des Malinois. "C’est un déplacement compliqué. Bernd Hollerbach a mis en place une organisation solide qu’il est difficile de bouger. Ils sont en plus dans une bonne dynamique qui a sorti l’équipe de la lutte pour le maintien. Nous devrons trouver le moyen de l’emporter".