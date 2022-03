Officiel: Joao Klauss jouera la saison prochaine en MLS

C'est officiel: à la fin de cette saison et de son prêt à STVV, Joao Klauss ne retournera pas à Hoffenheim mais prendra la direction de la MLS. Il a en effet signé un contrat de 3,5 ans pour les Saint-Louis City SC.

Cette nouvelle franchise, en cours de création, débutera en MLS lors de la saison 2023-2024.

Cette saison, Klauss a marqué deux buts en 20 matches pour le Standard, alors qu'il attend toujours son premier pour STVV.

Say hello to your new striker, STL!



We have signed @tsghoffenheimEN forward João Klauss as a Designated Player. 🇧🇷⚡#stlCITYsc x #TheFutureIsNow



🔗https://t.co/r0PwPA6GZa pic.twitter.com/GN8N1bvtj7