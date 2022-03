Un attaquant de la Fiorentina pointé du doigt par son coach: "Il doit comprendre que marquer est important"

Le message est clair pour ce joueur arrivé lors du mercato hivernal.

Transféré à la Fiorentina lors du dernier mercato hivernal, Jonathan Ikoné (23 ans, 9 apparitions toutes compétitions avec Fiorentina cette saison) connaît des débuts poussifs avec la Viola. A l'issue de la demi-finale aller de Coupe d'Italie perdue contre la Juventus (0-1), mercredi, l'entraîneur Vincenzo Italiano a demandé plus à son milieu offensif français.

"Ikoné pas efficace ? Il grandit, il s'intègre. C'est un problème que nous avons depuis le début de la saison, nos attaquants créent beaucoup et se sacrifient, mais ils doivent être plus précis car c'est dommage de gâcher tout le travail de préparation. Ikoné aurait pu marquer deux buts contre Sassuolo et deux ce soir, je vais lui faire comprendre que marquer des buts est très important", a indiqué le manager italien en conférence de presse.