🎥 Quand la colère d'un jeune joueur se transforme en accolade face à Christian Eriksen

Norwich accueillait Brentford cet après-midi, une rencontre entre promus cruciale dans la course au maintien.

Alors que les visiteurs se sont nettement imposés (1-3), enfonçant Norwich un peu plus au classement (lanterne rouge), un fait de jeu particulier entre Brandon Williams et Christian Eriksen a fait sourire.

En duel avec le Danois, le jeune joueur de Norwich mis au sol a alors attrapé son adversaire, mais sa colère est vite retombée et s'est transformée en accolade une fois qu'il a réalisé qui avait commis la faute.

Une situation qui a fait rire Eriksen tout comme Williams après coup.

The best video on the internet today. Brandon Williams realising it's Christian Eriksen pulling him down ūüė≠ pic.twitter.com/L2yFu2V9ow