🎥 Service minimum pour la Juve face à Spezia

La Juventus accueillait Spezia, et avait l'occasion de profiter de la défaite de l'Atalanta pour creuser l'écart avec son poursuivant.

C'est mission accomplie pour les hommes d'Allegri.

Un but de Morata (21e) a été suffisant à la Vieille Dame. L'Espagnol ponctuait du plat du pied une attaque rapide et très bien ficelée des Bianconeri.

Avec cette victoire, la Juventus creuse l'écart avec l'Atalanta et se rapproche du podium.

🇪🇸 Alvaro Morata scores the first goal of the game from a Locatelli assist 🇮🇹



(Juventus 1-0 Spezia) #SerieA



pic.twitter.com/KzZeQanp8H