Le Beerschot jouera ses deux derniers matchs au Kiel à huis clos : "Éviter une aggravation de la sanction"

Après les troubles survenus lors du derby anversois en décembre, le Beerschot a reçu l'ordre de jouer deux matchs à domicile à huis clos. Les Rats ont fait appel auprès du CBAS, mais ils reviennent maintenant sur cette décision.

"En décembre, le Beerschot a été condamné à deux matchs à huis clos suite à des perturbations lors du derby d'Anvers le 5/12/2021. Le Beerschot a fait appel de cette décision auprès du CBAS. Le club a donc pu jouer les matchs contre Zulte Waregem, KV Courtrai et Charleroi, qui étaient très importants dans la lutte pour le maintien, avec le soutien de nos supporters."

"Le club prend désormais ses distances avec la procédure pour éviter une aggravation de la sanction. En plus de cela, le club veut commencer la nouvelle saison sans restrictions, avec le soutien de nos fans", a déclaré la lanterne rouge de D1A.

Beerschot jouera donc ses deux derniers matchs à domicile de la saison, contre La Gantoise (13 mars) et le Club de Bruges (1er avril), dans un stade vide. Les supporters visiteurs ne sont pas autorisés non plus à venir assister à la rencontre.