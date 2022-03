Rachat du Standard: JKC Capital en pole?

Le rachat du club semble prendre un tournant définitif.

On le sait depuis plusieurs semaines, plusieurs investisseurs différents étaient dans la short list pour racheter le Standard. Ce jeudi matin, De Tijd annonce que ce serait JKC Capital (Composé de Jared Porter et John Chayka, ancien directeur général de l’équipe de hockey des Coyotes de l’Arizona, Les deux hommes sont également accompagnés par Garry Drummond (ex-président des Coyotes d’Arizona) qui aurait formulé l'offre la plus haute, c'est à dire 50 millions d'Euros.

La Dernière Heure Les Sports annoncait il y a quelques semaines que JKC Capital prendrait 75% des parts, laissant 25% à Bruno Venanzi. John Chayka deviendrait le nouveau CEO. Si tout est en ordre, l'annonce du rachat serait communiquée dans les prochains jours.