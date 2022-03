Vanhaezebrouck n'est pas d'accord avec Louwagie : "C'est fou d'entendre quelque chose comme ça"

Le coach de Gand n'en revient pas des récentes déclarations de son dirigeant.

Michel Louwagie a déclaré que la Coupe était la priorité pour La Gantoise, encore actif sur les trois tableaux.

"Si nous arrivons aux demi- finales de la Conference League , ce sera oublié dans dix ans. Si nous gagnons la coupe, les gens s'en souviendront", avait-t-il précisé.

Une sortie qui a fait bondir le coach du club Hein Vanhaezebrouck. "La Coupe est importante, mais je ne suis pas d'accord avec les gens qui suggèrent que nous devrions laisser tomber d'autres choses", a-t-il déclaré selon Het Laatste Nieuws.

"Si vous (ne gagnez pas la Coupe) et que vous avez laissé tomber d'autres choses, vous n'avez rien. Je pense que c'est fou d'entendre quelque chose comme ça. On s'est battu pour ce ticket européen la saison dernière. Et au début de la saison, j'ai reçu le message qu'il fallait continuer en Europe, car cela rapportait de l'argent supplémentaire. Plus tard, le message était que nous devions être les premiers, car cela rapporterait encore plus d'argent. Et maintenant, nous devrions dire que la Conference League n'est pas si importante que ça ?", a-t-il fait remarquer.