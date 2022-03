"Je ne veux plus jamais revivre une défaite comme contre l'Italie"

Le jeune Diable Rouge se rappelle encore de cette triste soirée de juillet 2021...

Jérémy Doku est - enfin - de retour sur les terrains. Le joueur du Stade Rennais se remet peu à peu d'une longue blessure et espère bien entendu faire partie de l'aventure au Qatar avec les Diables Rouges en novembre prochain. L'équipe nationale lui a déjà offert beaucoup d'émotions, lors de la triste élimination face à l'Italie le 2 juillet dernier en quarts de finale de l'Euro. Il s'est livré quant à sa déception suite à ce match pour Eleven Sports.

"C'était génial de participer au tournoi évidemment", commence-t-il. "Quand je regarde la photo, je me souviens encore de ma déception. J'étais au sol, parce que je n'étais vraiment pas content car je savais qu'on pouvait gagner avec cette équipe. On voulait aller bien plus loin. On avait vraiment l'occasion de faire bien mieux lors de ce tournoi."

"C'est dommage d'être éliminé aussi tôt. Je ne m'en rendais pas encore compte. C'était difficile de voir l'Italie célébrer à côté."

Pourtant, Doku avait sorti un match de très haute facture, provoquant un penalty en fin de première période. "Même si je savais que j'avais bien joué, je n'y pensais plus. Je voulais juste gagner et c'est vraiment dommage."

Quand tu vois ça, tu te dis que tu ne veux plus jamais revivre ça. Pour le prochain tournoi... C'était mon premier tournoi. Je n'ai vécu ça qu'une fois, une défaite comme ça. L'Italie est une bonne équipe, je le reconnais, mais je ne veux plus jamais revivre ça."