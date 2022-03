"On en a déjà assez parlé"

Alfred Schreuder ne veut pas revenir sur l'attitude de Noa Lang lors de sa sortie à Seraing.

Un joueur sera vraiment attendu ce samedi soir à Ostende : Noa Lang. Très discret depuis le début de cette année 2022. Avec seulement 2 passes décisives en 7 matches de championnat en 2022, le Néerlandais est en dessous des attentes.

Il le sait, et il sait aussi que son test positif au Coronavirus a mis un frein à son retour dans l’équipe, surtout que le nouveau coach a lui aussi été mis en place. Ce dernier compte encore plus que jamais sur son numéro 10. Mais il n’a pas échappé aux questions à propos du match de Seraing, où Lang est rentré aux vestiaires directement lors de sa sortie du terrain. Cela n’a pas fait rire Schreuder.

Cependant, le Néerlandais ne veux plus rouvrir cette porte : "Cet incident est clos, on en a assez parlé et vous en avez déjà assez écrit ".