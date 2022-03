Chelsea risque un retrait de neuf points

Les conséquences de l'invasion russe en Ukraine s'empilent pour Chelsea.

Chelsea, à cause de son président Roman Abramovich, vit de sacrées laides heures depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Les sanctions s'enchainent, et elles sont de pire en pire. Plongé dans un flou absolu malgré un léger allègement de ces sanctions (les Blues peuvent désormais dépenser jusqu'à 900.000 livres sterling en frais de match, soit plus d'un million d'euros, contre 500.000 £, soit environ 600.000 € auparavant), le club londonien pourrait malgré tout se retrouver dans l'impossibilité de régler ses factures. Avec de terribles conséquences. Selon le Daily Mail, Chelsea risque une pénalité de neuf points si des changements ne sont pas rapidement apportés. Leur seule source de revenus provient dorénavant des droits TV de la Premier League, ainsi que les primes versées par l'UEFA et la Fédération anglaise pour leur parcours en Ligue des champions et en FA Cup, ce qui place le club dans une situation économique très compromise. En cas de retrait, les Blues se verraient dépassés par Manchester United et Arsenal au classement, et prendraient donc la cinquième position.