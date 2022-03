Le Barça tiendrait déjà son deuxième renfort

Le joueur aurait déjà signé son contrat !

Après l'arrivée d'Andreas Christensen en provenance de Chelsea, le FC Barcelone aurait déjà réalisé un second très gros coup et cela avant même l'ouverture du mercato estival. En effet, selon les informations de La Cadena SER, les Catalans auraient mis la main sur...Franck Kessié ! L'international ivoirien de l'AC Milan est en fin de contrat en juin prochain. Et malgré les intérêts notamment de Tottenham, du Real Madrid ou encore du PSG, il semblerait bien que ce soit du côté de Barcelone qu'il évolue l'an prochain puisqu'il aurait déjà trouvé un accord et signé son contrat.