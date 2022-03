Jean-Louis Garcia : "Il faut faire fructifier ce succès acquis à Sclessin"

Ce samedi soir, le RFC Seraing reçoit OHL lors de la 32ème journée de Jupiler Pro League. Après leur succès historique au Standard de Liège, les Métallos veulent confirmer au Pairay contre les Louvanistes.

Jean-Louis Garcia devrait pouvoir compter sur tout le monde pour la réception d'OHL. "Il y a des petits bobos. Opare a dû arrêter l'entraînement d'hier, mais ses examens sont rassurant tandis que Dyrestam avait eu une petite tension en début de semaine. Jallow effectuera les entraînements collectifs la semaine prochaine. Cachbach est quant à lui encore suspendu une rencontre", a confié le coach des Métallos.

"J'ai lu des commentaires très durs concernant cette équipe du Standard"

Après la victoire lors du derby, le semaine d'entraînement fut encourageante et pleine d'espoirs à Seraing. "Une atmosphère beaucoup plus légère. Cela fait du bien de gagner, mais encore plus quand c'est historique. Nous avons montré un beau visage, celui d'une équipe joueuse. J'ai lu des commentaires très durs concernant cette équipe du Standard. Peut-être que Seraing y a été pour quelque chose dans la difficulté de mettre leur jeu en place. Nous avons été très bons dans le pressing et avons été plus agressifs. Et cela a fait la différence. Notre comportement collectif a été excellent à Sclessin. Ce sera l'une des clés de notre réussite", a souligné le technicien français.

"Il ne faut pas se projeter, nous sommes dans l'instant présent"

Le promu sérésien doit désormais confirmer. "Il faut enchaîner et faire fructifier ce succès acquis à Sclessin. Il faudra prendre des risques, se lâcher et être très efficace le plus vite possible. Il ne faut pas se projeter, nous sommes dans l'instant présent et ne pensons qu'à la réception d'OHL. Une bonne équipe portée vers l'avant qui possède un très bon joueur en la personne de Xavier Mercier. Il faudra le maîtriser car il est très influent dans le jeu louvaniste. Sans parler des autres éléments offensifs", a conclu Garcia.