Youri Tielemans suscite les convoitises en Europe : "J'essaye de ne pas trop y penser"

Le milieu de terrain des Diables Rouges affronte ce jeudi Rennes en Conference League. Pour Het Nieuwsblad, il s'est exprimé sur son avenir mais aussi sur son rôle chez les Diables.

Youri Tielemans n'a encore que 24 ans et pourtant, le milieu de terrain compte déjà 47 sélections au compteur. Il sera donc éligible pour le prochain rassemblement des Diables Rouges qui ne comprendra que des joueurs ayant moins de 50 sélections. "J'espère que je serai là", a déclaré Tielemans à Het Nieuwsblad .

"Est-ce que je porterai le brassard de capitaine ? Ho ho, du calme !", répond-il avec franchise. "Ce sera une large sélection et je suis en fait curieux de savoir qui sera appelé."

Depuis de nombreux mois, les médias évoquent les possibilités d'un départ de Leicester pour le Diable Rouge qui veut faire abstraction de ces rumeurs : "J'essaie de ne pas trop y penser et de me concentrer sur mes performances. [...] Je me sens bien ici, j'aime vivre ici. [...] En été, je comparerai toutes les options et je prendrai une décision", conclut Tielemans, qui est toujours sous contrat avec Leicester jusqu'à juin 2023