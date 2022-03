Le Standard reçoit un avis positif pour sa licence, mais aura des conditions à respecter

Le club liégeois a été informé de l'avis de l'auditorat.

Selon les informations de SudInfo, l'auditorat des licences a rendu un avis positif à la Commission des Licences ce jeudi concernant le cas du Standard. Une bonne nouvelle de prime abord, mais le club liégeois aura 3 conditions à respecter et devra se présenter en avril devant la Commission.

Premièrement, un "share purchase agreement" (le contrat de vente définissant les termes de la cession de propriété des actions lors de la cession du club) devra être signé pour les deux parties, et cela sans condition suspensive. Celui-ci devra être entériné pour le 15 avril au plus tard. Ensuite, des documents garantissant la transparence de la nouvelle structure devront être fournis par les nouveaux propriétaires (777 Partners, ndlr). Et enfin, ce nouvel actionnaire devra mettre à disposition les fonds nécessaires afin de garantir la continuité du club - jusqu'au 30 juin 2023, ce qui se réalisera en injectant au moins 15 millions dans le capital du club.