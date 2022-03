Les colères de Vincent Kompany : "Ce n'est pas une habitude, et c'est toujours authentique"

Vincent Kompany est très proche de ses joueurs, mais est aussi capable de les enguirlander quand c'est nécessaire. Les images du savon passé dans le vestiaire après Saint-Trond ont fait le buzz. Cette semaine, c'est en U21 qu'il s'est énervé.

Ce lundi, les U21 du RSC Anderlecht se sont inclinés en championnat face à l'Antwerp (0-1). Si Robin Veldman est naturellement le coach des Espoirs mauves, Vincent Kompany a son mot à dire et, surtout, connaît très bien le groupe puisque de nombreux jeunes s'entraînent, voire jouent souvent en A. Il s'est donc permis une gueulante après le match. "On vit notre métier avec une passion intense. En tant que coach, on connaît le niveau de chaqu joueur, ce qu'ils sont capables de réaliser", entame l'entraîneur du RSCA ce vendredi en conférence de presse au moment d'évoquer l'anecdote.

"J'essaie d'être positif tout le temps, de conseiller mes joueurs en tant que coach et parfois même dans un rôle de grand frère. Mais il y a des moments où il faut se faire entendre", reconnaît Kompany, qui précise cependant que ce n'est pas habituel chez lui. "Ce n'est pas une coutume, c'est un moment. Le problème, c'est que chaque fois qu'il y a un moment comme ça, ça sort dans les médias (rires)". Une référence au buzz provoqué par sa grosse colère à l'encontre de ses joueurs, après le mauvais match face à Saint-Trond.

Colère saine de l'ancien joueur de city #Kompany pic.twitter.com/7xqU8IOqMk — Oum zo 🇬🇳 (@Oumskingsley) February 21, 2022

"Il y a quand même eu un intervalle sain entre ces deux colères. Ca n'est pas une habitude, et c'est authentique. Être dur pour être dur n'est pas le but. Il faut un environnement où les joueurs peuvent faire des erreurs, cela fait partie de leur apprentissag", reconnaît Vincent Kompany. "Mais il y a aussi des choses qui n'ont rien à voir avec la performance du jour, des accords sur ce qu'il est nécessaire de faire, sur la façon d'aborder un match. Si cela n'est pas respecté, je ne peux pas le laisser passer. En dehors de ça, je suis souvent calme et loin de l'émotion".