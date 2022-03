Gareth Southgate: "Je discuterai avec Marcus Rashford"

Pas sélectionné avec les Three Lions pour les rencontres face à la Suisse (26/03) et face à la Côte d'Ivoire (29/03), Marcus Rashford vit les jours les plus pénibles de sa première partie de carrière.

Considéré comme un grand espoir du football anglais, Marcus Rashford ne parvient pas à sauter le pas afin de devenir l'un des plus grands joueurs de Premier League. Avec seulement dix titularisations et 36% de temps de jeu en championnat depuis le début de la saison, l'ailier anglais ne parvient même plus à jouer un rôle déterminant à Manchester United, son club formateur. C'est donc très logiquement que Gareth Southgate ne l'a pas sélectionné pour les deux rencontres amicales qui arrivent la semaine prochaine. "Nous avons des joueurs dans cette zone du terrain qui jouent à un meilleur niveau, donc c'est dur mais c'est la nature du sport d'élite malheureusement."

Dans un entretien réservé au Mirror, le sélectionneur des Three Lions a cependant déclaré qu'il rencontrerait le joueur de 24 ans afin de tenter de comprendre avec lui ce qui ne va pas cette saison. "Je pense qu'il est important, peut-être après ce camp, que j'aille m'asseoir avec lui et que je découvre un peu plus ce qui se passe. Mais il y a aussi la réalité que nous ne travaillons pas avec lui tous les jours, donc il y a une limite à cela. Je pense que Marcus est très réaliste. Il sait qu'il n'est pas dans une situation où il n'a pas été régulièrement dans l'équipe de United et il cherchera autant que quiconque à retrouver cette forme. Nous savons qu'il est prêt à tout pour réussir et qu'il veut réussir, et peut-être que nous pouvons l'aider un peu."