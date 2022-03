L'équipe type de la 32e journée de Pro League

Voici les joueurs qui se sont illustrés ce week-end dans notre championnat !

Gardien

Impérial ce week-end dans les cages gantoises, Davy Roef a brillé face à ses anciennes couleurs, les forçant à concéder une douloureuse défaite...et participant à la victoire importantissime des siens. Titulaire depuis quelques semaines et "l'affaire" Bolat, Roef a rassuré sur son niveau dimanche, dégoûtant Refaelov, Verschaeren, Zirkzee et consorts. L'air de rien, c'est déjà sa 5e clean sheet cette saison.

Défense

Stanley N'Soki est le premier joueur formant cette défense à 3. Le défenseur de Bruges est dans un réel mieux ces dernières semaines, et l'a encore prouvé ce week-end contre Genk. A gauche, Ritchie De Laet a une nouvelle fois prouvé qu'il était l'un des hommes providentiels de l'Antwerp, tandis que son homologue à droite Louis Patris a donné son premier assist cette saison pour OHL.

Milieu

Joris Kayembe a été absolument partout lors de la démonstration de Charleroi face au Cercle, multipliant les courses depuis son côté gauche. L'un de ses meilleurs matchs depuis longtemps. Son pendant sur la droite n'est autre que l'une des très bonnes surprises de cette deuxième partie de saison : Boris Lambert. L'Eupenois a ouvert le score de la tête sur corner lors de l'important nul des Pandas face à Malines (1-1).

Dans le centre du jeu, l'on retrouve Maxime D'Arpino, qui a rempli son quota de buts magnifiques inscrits depuis l'extérieur du rectangle, et l'excellent Christian Brüls, qui a marqué d'un beau tir brossé puis a délivré un assist lors de la réception du Beerschot (3-2).

Attaque

On ne pouvait pas composer cette équipe du week-end en oubliant Youssef Maziz. Le Français de 23 ans a inscrit son 8e but de la saison contre OHL, et a bien failli réussir une très belle retournée ensuite.

Le nom de Vakoun Bayo sonne lui aussi comme une évidence. L'Ivoirien a marqué l'un des buts du week-end en nettoyant la lucarne du Cercle, avant de profiter d'un beau mouvement initié par Zorgane. Clairement de quoi rassurer les supporters des Zèbres pour la suite de la saison.

Enfin, Sargis Adamyan a sorti un match terrible contre Genk. L'Arménien monte en puissance de semaine en semaine et montre qu'il peut tant être important à la construction qu'à la finition (1 but ce week-end, 5 buts sur ses 5 derniers matchs). Excellente pioche hivernale côté Blauw en Zwart.