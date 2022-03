Marc Overmars a choisi Anvers "au feeling" : "J'ai signé un contrat de quatre saisons"

Le Néerlandais a débarqué au Bosuil ce lundi. Après avoir joué un grand rôle dans les récents exploits de l'Ajax, l'ancien joueur âgé de 48 ans veut faire grandir l'Antwerp.

"Il y a quelques semaines, j'ai parlé à la famille Gheysens. Leur timing et leur vitesse ont été les facteurs décisifs. Presque chaque semaine, il y avait des demandes de clubs, mais j'ai choisi l'Antwerp sur la base de mon intuition", a déclaré Marc Overmars lors de sa présentation. "J'ai signé un contrat de quatre saisons. Je me suis délibérément engagé dans ce projet pour une période plus longue, car il connaîtra des hauts et des bas. Il ne faut pas s'attendre à des miracles", a tempéré Overmars.

Néanmoins, il sera important pour Marc Ovemars de s'habituer au football belge le plus rapidement possible. "Les différences avec les Pays-Bas sont grandes, avec de nombreux clubs aux mains d'étrangers. La question de savoir si cela est sain est une autre discussion. Je préfère le voir différemment. Ces dernières semaines, j'ai commencé à approfondir ma connaissance de la compétition. Bien sûr, il est vrai que l'Antwerp ne peut pas être comparé à l'Ajax pour le moment. Il ne faut pas oublier que l'Ajax a également progressé année après année. C'est également le cas ici."

Interrogé sur sa première impression sur l'entraîneur anversois Brian Priske, le tout nouveau directeur sportif anversois a été on ne peut plus clair. "Je ne le connais pas vraiment et je ne lui ai pas encore parlé. Il ne serait pas décent de ma part de porter un jugement sur lui."