Une première offre sur la table pour Gravenberch?

Le milieu de terrain de l'Ajax est plus proche que jamais d'un départ.

Il ne s’agit pas d’un secret, le Bayern Munich ambitionne de recruter le milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam, Ryan Gravenberch (19 ans, 37 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison), lors du prochain mercato d’été. Sur ce dossier, la formation bavaroise est passée à la vitesse supérieure en rencontrant l'agent du jeune talent, Mino Raiola, et en formulant une première offre, estimée à 25 millions d'euros, à la formation néerlandaise, selon le quotidien De Telegraaf

Cette proposition des Roten, à défaut d’être jugée satisfaisante, va permettre de lancer officiellement les pourparlers entre Munichois et Amstellodamois au sujet d’un joueur considéré comme l'un des plus prometteurs de sa génération. Pour céder Gravenberch, sous contrat jusqu'en juin 2023 et déjà d’accord pour rejoindre le Bayern, l'Ajax attend un chèque de 35 millions d'euros.