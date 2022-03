Koen Casteels quitte le camp d'entraînement, blessé

Déjà incertain puisqu'il n'était pas sur la pelouse lors des deux défaites de Wolfsburg à Fribourg et face à Leverkusen, Koen Casteels a quitté le centre d'entraînement des Diables Rouges cet après-midi. Blessé, le gardien de 29 ans ne fêtera donc pas sa quatrième cap avec les Diables cette semaine. Il rentre donc dans son club de Wolfsburg afin de se remettre en forme pour la fin de la saison.

UPDATE: @koencasteels has left the camp due to an injury. #DEVILTIME