Après Overmars, au tour de Clement ? "Plus rien ne me surprend du côté de l'Antwerp"

Le Néerlandais âgé de 48 ans est devenu le nouveau directeur technique de l'Antwerp ce lundi. Une véritable surprise qui souligne un peu plus les grandes ambitions du matricule 1.

Paul Gheysens, le président de l'Antwerp veut véritablement détrôner le Club Bruges. Pour parvenir à ses fins, le patron du groupe immobilier Ghelamco a fait de Marc Overmars son nouveau directeur sportif. Sous sa houlette, l'Ajax est redevenu le grand club européen qu'il était jadis. La domination globale en Eredivisie avec six titres en dix ans, une finale d'Europa League (2017) et une demi-finale de Ligue des champions (2019). De plus, il a permis à plusieurs talents de percer au sein du club amstellodamois et a réaliser plusieurs jolis coups sur le marché des transferts.

"Un véritable plus pour l'Antwerp d'un point de vue sportif. Il a remis l'Ajax sur les rails et possède beaucoup de contacts. De plus, il est très bon au niveau du scouting", nous confie Alex Czerniatynski. "Il y aura toujours des commentaires par rapport au scandale qu'il a provoqué avec ses messages "inappropriés" à plusieurs collègues féminines", souligné l'ancien joueur diu Great Old.

"L'arrivée d'Overmars est-elle vraiment une surprise ?"

"Une bonne affaire pour l'Antwerp, mais dans le football, il n'y a que les résultats qui comptent. Ces derniers diront s'il est le bon choix. Cela confirme en tout cas les ambitions du président Gheysens qui veut faire d'Antwerp le meilleur club de Belgique. Après Overmars, au tour de Clement ? On parle déjà de lui au Bosuil. À Monaco, ça ne se passe pas trop bien et Gheysens est très ambitieux. Il veut des résultats directement et en a assez d'attendre pour être champion. L'arrivée d'Overmars est-elle vraiment une surprise ? Plus rien ne me surprend à Anvers", a conclu Alex Czerniatynski.