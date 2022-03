Mignolet justifie ses "erreurs" de la saison : "Maintenant, je suis en forme, mais avant ce n'était pas le cas"

Simon Mignolet a déjà perdu quelques points au Club de Bruges cette saison. Mais le gardien de 34 ans ne s'en inquiète pas.

Mignolet a aussi trouvé des raisons à ces erreurs commises cette saison avec le Club. "Cela a été une saison avec des hauts et des bas, comme ce fut le cas pour tout le Club de Bruges. Je suis heureux d'être en forme maintenant, ce n'était pas le cas au début de la saison. Maintenant, nous sommes dans un bon rythme, nous pouvons encore faire une bonne saison en Playoffs", a-t-il confié hier en conférence de presse.

Il n'envisage pas encore d'arrêter et de commencer une carrière d'entraîneur comme Thomas Vermaelen. "C'est bien sûr un peu étrange mais tout le monde avait déjà vu qu'il avait ça en lui. J'ai aussi suivi cette formation. Parfois, vous pensez à ce qui se passe après le football. Je suis bien sûr chanceux d'être gardien de but et je pourrai continuer à jouer au football un peu plus longtemps."