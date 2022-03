Vahid Halilhodzic: "Le résultat est positif grâce à un superbe but"

Le sélectionneur du Maroc est satisfait du résultat final, moins de la prestation de son équipe.

Hier après-midi, le Maroc a partagé l'enjeu en République Démocratique du Congo dans le cadre des barrages d'accession à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Dominés durant une bonne partie de la rencontre, les hommes de Vahid Halilhodzic repartent avec un résultat très intéressant. "Nous ne sommes pas encore qualifiés. On a joué contre une très belle équipe. Tout reste à faire à Casablanca. Le terrain et la chaleur, c’était trop compliqué aujourd’hui. On va faire mieux au retour, mais là, c'était le match de barrages par excellence."

Dans le jeu, le Maroc a fait preuve de beaucoup de lenteur et d'un grand manque de justesse en zone offensive, tandis que la défense a également été mise en difficulté par les attaques congolaises. Sur un long ballon anodin venu de la défense marocaine, El Kaabi remise en retrait vers Tarik Tissoudali, tous deux montés au jeu en cours de match. Le joueur de La Gantoise envoie une magnifique frappe et inscrit un but capital en vue de la qualification. "Le résultat final est positif. On s’est battu, mais il reste 90 minutes. Il faudra être largement meilleur dans la vitesse de jeu et dans notre jeu avec ballon. On avait bien commencé le match, mais le but nous a déstabilisé, on a perdu en maîtrise. À la mi-temps, j’ai dit aux joueurs de se calmer, d’avoir confiance pour marquer. J’avais prévu de changer Ryan Mmaee et Youssef En Nesyri pour Tissoudali et El Kaabi car les deux s’entendent bien. Leur action est superbe sur le but."

Pour sa quatrième montée au jeu avec le Maroc (il était titulaire face aux Comores lors de la Coupe d'Afrique des Nations), Tarik Tissoudali a inscrit son premier but en sélection. "C'est le meilleur moment de ma carrière. Allons tous ensemble chercher cette qualification mardi."