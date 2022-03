Aaron Donnum déjà sur le départ

Le Norvégien est déjà sur le point de faire ses valises.

D'après le quotidien norvégien Nettavisen, Aaron Donnum devrait quitter le Standard et dès que possible. Il serait en effet prêté dans son ancien club de Valerenga jusqu'à cet été (30 juin) et ce sans option d'achat. En Norvège, les clubs peuvent se faire prêter des joueurs en cette période vu que le championnat est décalé à cause du froid de l'hiver.

Arrivé en début de saison, le Norvégien n'a jamais vraiment convaincu avec 3 buts et 3 passes décisives en 28 matches toutes compétitions confondues. Depuis quelques semaines, il n'est plus titulaire et ne joue que quelques minutes.