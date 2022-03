Mattéo Guendouzi s'est refait une santé.... et une image

L'ancien joueur d'Arsenal a relancé sa carrière et son image du côté de Marseille.

Grand espoir français, Mattéo Guendouzi a connu très jeunes les joies de la Premier League avec Arsenal, club qu’il a rejoint en 2018 après ses débuts au FC Lorient. Quelques matches en Coupe de la Ligue avant des apparitions en équipe première plus tard, le jeune milieu de terrain démontre beaucoup de qualités, surtout grâce à son engagement sur le terrain et son envie débordante (parfois un peu trop).

Puis en juin 2020, lors de la reprise de la Premier League post-pandémie, il craque. Lors de la défaite d’Arsenal à Brighton, il se moque du salaire des joueurs adverses. Ces déclarations ne passent pas, ni aux yeux du grand public ni à la direction d’Arsenal, qui le met à l’écart.

Dans la foulée, il se retrouve prêté au Hertha Berlin. Il y dispute une saison honorable en Bundesliga, mais le club allemand ne souhaite pas le conserver. Guendouzi va alors prendre la décision de retrouver la Ligue 1 et l’Olympique de Marseille . Un pas compliqué pour lui, qui était plutôt proche du Parc des Princes plutôt que du Vélodrome, mais il va mettre tout le monde d’accord dans la Cité Phocéenne : 4 buts et 13 passes décisives en 43 rencontres toutes compétitions confondues pour celui qui est devenu la pierre angulaire de l’équipe de Sampaoli.

Comme cerise sur le gâteau, il retrouve l’équipe de France, de façon progressive, et lors de ce rassemblement amical, il monte deux fois au jeu. Résultat : une passe décisive contre la Côte d’Ivoire et son tout premier but en Bleu ce mardi contre l’Afrique du Sud. Il n’y a pas le moindre doute : Guendouzi est devenu un autre homme… ou bien tout simplement un homme tout court. Il doit maintenant s’appuyer sur cette saison pour lancer sa carrière au plus haut niveau.