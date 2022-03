Trois équipes pour deux places : "L'équipe qui gérera le moins bien la pression sautera"

À deux journées de la fin de la phase classique, le top 4 est encore indécis. Si l'Union et le Club de Bruges sont certains d'en faire partie, ce n'est pas le cas de l'Antwerp, de La Gantoise et d'Anderlecht.

Qui de l'Antwerp, de La Gantoise ou d'Anderlecht passera à la trappe ? C'est la question que se posent beaucoup d'obsrvateurs. Si les trois formations font un sans faute, elles cnoserveront leur place respective, ce qui veut dire que les Mauves resteraient cinquièmes et disputeraient les Playoffs 2.

"Pour le supporter neutre, ce suspense haletant est intéressant voire palpitant. Le calendrier de chaque équipe est plus ou moins équivalent, c'est évidemment compliqué de donner un pronostic. Gand est revenu de nulle part et a pris le dessus dans le choc contre Anderlecht qui ne méritait pas d'être battu. Les Buffalos sont sur une dynamique énorme, Anderlecht joue bien tandis que l'Antwerp est poussif, mais conserve son point d'avance", nous confie Alex Czerniatynski. "L'équipe, qui gérera le moins bien la pression, sautera. Une catastrophe pour ces équipes de se retrouver cinquième et de disputer les PO2. Surtout pour l'Antwerp et Anderlecht qui sont dans l'obligation de finir parmi les quatre premiers. Gand revient de loin et était sur trois fronts il y a peu encore avec la Conference League", explique l'ancien Diable Rouge.

Outre la capacité à savoir gérer la pression, les résultats à l'extérieur seront primodriaux. "La différence se fera aussi lors des matchs à déplacement. À domicile, les trois équipes doivent gagner. Elles devront éviter de se faire piéger à l'extérieur", a conclu Alex Czerniatynski.

Voici les deux dernières journées de chaque équipe :

33ème journée : OHL-Antwerp, Cercle-La Gantoise, Anderlecht-Charleri

34ème journée : La Gantoise-OHL, Antwerp-Cercle, Courtrai-Anderlecht