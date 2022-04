Un cadre de Chelsea finalement prolongé d'un an

Avec les sanctions du gouvernement britannique infligées à Roman Abramovich, Chelsea vit très mal financièrement ces dernières semaines. En effet, parmi les conséquences des sanctions, le club ne peut plus prolonger ses joueurs.

Cependant, l'un d'entre eux vient de l'être pour une année supplémentaire : César Azpilicueta. L'Espagnol disposait en effet d'une clause dans son contrat qui lui permettrait d'être prolongé d'une saison après un certain nombre de matchs joués.

Christensen et Rudiger sont parmi les gros noms qui pourraient prendre la porte gratuitement cet été.

César Azpilicueta's contract at Chelsea has been extended until the summer of 2023! 🔵🔒 pic.twitter.com/6vv2nkv42Z