Didier Deschamps prévient : "Le Danemark est mieux classé que les Pays-Bas et l'Allemagne !"

La France a-t-elle été épargnée au tirage ? Les Bleus affronteront le Danemark, la Tunisie et le vainqueur de l'un des barrages intercontinentaux, à savoir Australie, Émirats Arabes Unis ou Pérou.

On pourrait facilement voir en ce tirage des Bleus une nouvelle preuve de ce fameux félin fémin que Didier Deschamps garderait précieusement à ses côtés à chaque tirage. Mais le sélectionneur des Bleus relativise : "Tirage parfait, je ne sais pas. Le Danemark nous connaîtra bien après les deux matchs de Nations League à venir. Et il faut respecter cette équipe danoise, qui est mieux classée que les Pays-Bas ou l'Allemagne", pointe-t-il sur le Twitter de la fédération française. "Ils restent sur une demi-finale lors du dernier Euro".

Deschamps a tenu à souligner un point : "Le plus important est de connaître les horaires des matchs. Ils peuvent avoir lieu de 13 à 22h, ce n'est pas du tout la même chose. On connaît les dates, maintenant on va attendre les horaires", conclut le coach des Bleus.