Pour Roberto Martinez, il s'agit d'un "tirage difficile" pour la Belgique

Croatie, Maroc, Canada : voilà les équipes qu'affronteront nos Diables Rouges en novembre prochain au Qatar. Un tirage difficile ? Roberto Martinez le pense.

Le sélectionneur des Diables Rouges, présent à Doha, s'est exprimé au sujet du tirage du Mondial 2022, qui a vu la Belgique être versée dans le groupe F en compagnie du Maroc, du Canada et de la Croatie. "Pour différentes raisons, ce tirage est un tirage difficile. Mais nous pouvons nous attendre à des matchs fantastiques. D'abord en raison des liens qui unissent la Belgique et le Maroc, nombre de joueurs des deux équipes ont des liens avec l'autre nation", a déclaré Roberto Martinez sur le compte Twitter de la RBFA.

"Le Canada a disputé une bonne campagne qualificative et la Croatie est bien connue depuis la Coupe du Monde en Russie", ajoute Martinez. Le Catalan a vu son voeu exaucé : la Belgique entamera le Mondial assez tard, ayant été versée dans l'un des derniers groupes. "Cela signifie que la préparation sera plus longue et que nous pourrons peut-être jouer un match devant notre public avant de partir pour le Qatar", se réjouit le sélectionneur.