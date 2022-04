Un joueur du Beerschot convoité par les top clubs de D1A

Le Beerschot ne jouera plus en D1A la saison prochaine et évoluera en D1B. Et cela aura ses conséquences sur son noyau.

Il y a peu de chances que le Beerschot garde Ilias Sebaoui. La jeune pépite a fait forte impression ces derniers mois et cela a généré l'intérêt de beaucoup d'équipes. Zulte Waregem, Courtrai et Malines ont déjà officiellement manifesté leur intérêt, selon la Gazet van Antwerpen. Anderlecht, Gand, Genk et l'Antwerp voient aussi quelque chose en lui, mais le Club de Bruges serait le plus concret des top clubs. Ils ont pour projet d'acheter Sebaoui puis de le prêter à Beerschot pour une autre année, pour mûrir davantage en D1B.