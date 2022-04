Course au top 4 et au top 8: les scénarios de la dernière journée

Il y aura du suspense lors de la dernière journée de Pro League.

On le sait, trois des quatre places disponibles pour les Champion’s Playoffs ont déjà trouvé preneur. En effet l’Union, le Club de Bruges et désormais l’Antwerp se disputeront le titre. Le dernier ticket sera attribué soit à Anderlecht soir à La Gantoise.

Depuis ce week-end, les joueurs de Kompany ont la main puisqu’en cas de victoire sur la pelouse de Courtrai, ils seront assurés de la quatrième place. En cas de nul ou de défaite bruxelloise, La Gantoise pourrait prendre ce dernier ticket en cas de victoire contre OHL.

© photonews

En ce qui concerne les deux derniers tickets pour les European’s Playoffs, trois équipes peuvent encore rejoindre Malines et le déçu du duel à distance entre Gand et Anderlecht. Le Sporting de Charleroi n’a besoin que d’un point contre Zulte Waregem pour s’assurer de prolonger sa saison. Seule une défaite des Zèbres et des victoire de STVV (contre le Standard) et de Genk (à Seraing) élimineraient les joueurs de Still.

Les deux équipes limbourgeoises ont le même nombre de points, le même nombre de victoires mais Genk a une meilleure différence de buts. Donc les hommes de Storck seront dans le top 8 en cas de victoire, sauf si les Canaris s’imposent par… plus de 18 buts d’écart (au minimum).

En ce qui concerne le bas du classement, tout est joué : le Beerschot jouera en D1B la saison prochaine, Seraing affrontera le RWDM dans les barrages.