Un latéral néerlandais dans le viseur du Club de Bruges

Les Brugeois ne sont pas les seuls sur le coup.

Bjorn Meijer, défenseur latéral gauche du FC Groningen, est dans le collimateur du Club de Bruges. Le jeune joueur de 19 ans est encore sous contrat avec son club jusqu'en juin 2023, mais il y a une option qui pourrait être levée pour une saison supplémentaire.

International U19, il joue cette saison pour la première fois au haut niveau et il s'impose au poste de défenseur gauche. Il serait un bon renfort pour cette position qui cause parfois des problèmes au Club, Nsoki et Sobol étant souvent critiqués.

Cependant, plusieurs club néerlandais sont, selon XI, sur les rangs pour l'attirer, qui ne bougerait que contre une offre de "plusieurs millions" comme le dit le quotidien néerlandais.