Belhocine ne rendra pas la tâche facile à Anderlecht : "En tant que sportif, vous avez le sens de l'honneur"

Karim Belhocine promet à Gand que la lutte sera loyale dimanche et que le KV Courtrai donnera tout contre Anderlecht. Pas par promesse à Hein Vanhaezebrouck, mais pour l'honneur.

Après ce 6 sur 39, Courtrai veut réagir et temriner sur une belle note. "Nous voulons conserver cette douzième place, nous le devons à nous-mêmes", a déclaré Belhocine dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. "En tant que sportif, vous avez votre sens de l'honneur. En outre, en tant que groupe, nous voulons aussi nous battre pour le prestige du club une dernière fois cette saison. Les joueurs et le staff veulent offrir à notre public une victoire contre Anderlecht, l'un des plus grands clubs du pays. Nous voulons terminer la saison sur une bonne note."

Belhocine a travaillé à la fois pour Vanhaezebrouck et Kompany, mais il affirme que cela n'a aucune importance. "J'ai apprécié de travailler avec Hein et Vincent. Je n'ai d'ailleurs aucun sentiment de revanche envers Vincent ou Anderlecht. Je lis certaines choses. C'est absurde."