Leicester a tenu bon face au PSV : "Nous pouvons aller gagner là-bas"

Les Foxes ont partagé face au PSV en Conference League (0-0).

"C'était une bonne performance", a déclaré Brendan Rodgers au micro de BT Sports après le résultat de Leicester face au PSV au King Power Stadium.

"Peu d'occasions se sont créées. Le PSV a de bons joueurs et est un danger en contre. Ils marquent beaucoup de buts dans leur propre pays, à domicile et à l'extérieur, mais nous avons réussi à limiter ce danger."

"Nous en avons assez montré et j'en ai vu assez pour savoir que nous pouvons gagner là-bas. Nous espérons qu'ils seront un peu plus ouverts dans leur propre enceinte, afin de créer plus d'espace. Nous sommes en forme."