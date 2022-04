Ronaldinho valide une cible du FC Barcelone

Le Brésilien a donné son avis concernant un joueur suivi par son ancien club.

Le FC Barcelone va proposer 50 millions d'euros à Leeds United pour s'offrir Raphinha (25 ans, 28 matchs et 9 buts en Premier League cette saison). Une excellente piste selon l'ancien joueur du club catalan, Ronaldinho.

"Il serait une très bonne recrue pour le Barça parce qu'il a beaucoup de qualités et tout le monde voit ce qu'il peut faire. Au début, on disait qu'il n'avait pas beaucoup d'avenir, mais avec le temps, il a commencé à très bien jouer et tout le monde l'a reconnu", a indiqué le Ballon d'Or 2005 dans des propos relayés par Marca.