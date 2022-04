Vormer dans une situation délicate? "Il doit prendre sa décision"

De retour dans le onze de départ du Club lors du match au Beerschot, le capitaine du Club pourrait retrouver le banc contre Malines.

Cette semaine, la rumeur d'un intérêt de Zulte Waregem à propos de la venue au club de Ruud Vormer est sortie dans la presse, et ce quelques jours après avoir retrouvé une place de titulaire. Du coup, la question de son avenir se pose clairement et elle a été posée à Alfred Schreuder.

"Ce sera la décision de Ruud, car il a encore un contrat avec le Club", a répondu Schreuder en conférence de presse, un air agacé par la question. "Il s'entraîne bien depuis des semaines et a une attitude parfaite sur et en dehors du terrain, c'est pour cela que je l'ai aligné au Beerschot, et Denis a alors pu souffler. Regardez: je dois mettre des joueurs d'expérience sur le banc, comme Dost et Balanta. Comme Ruud, ces joueurs seraient titulaires dans tous les autres clubs belges. Je dois faire des choix".

Il reste à savoir si de son côté Schreuder a la volonté de continuer à travailler avec Vormer la saison prochaine. Réponse dans les prochaines semaines.