Un derby bruxellois pour lancer les Champions Playoffs, le calendrier complet révélé à 18h!

Ce soir, sur le coup de 18 heures, la Pro League révélera le calendrier complet de la phase finale de championnat. L'Union Saint-Gilloise, le FC Bruges, le RSC Anderlecht et l'Antwerp se disputeront le titre de champion, ainsi que les tickets européens. Et pour teaser ce calendrier complet, la première journée est d'ores et déjà connue.

Ainsi, le 4 avril prochain, le Club de Bruges ouvrira le bal à 13h30 face à l'Antwerp. À 18h30, l'Union Saint-Gilloise affrontera quant à elle le RSC Anderlecht pour un alléchant derby bruxellois. Notons que le programme de la première journée de PO2 a également été révélé : Malines recevra Charleroi, et Gand recevra Genk.

The Champions' & Europe Play-offs kicking off with a bang 🚨



Full calendar will be revealed via Facebook Live, tonight at 18pm 📺#jupilerproleague #cpo #epo pic.twitter.com/1dxwweP6t7