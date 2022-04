Simeone répond à Guardiola: "Quand on méprise un collègue.... je n'aime pas"

L'Argentin n'a pas du tout aimé la façon dont Guardiola s'est exprimé après le match aller.

En raison d'un schéma tactique en 5-5-0 lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions (0-1), l'entraîneur de l'Atletico Madrid Diego Simeone avait reçu des commentaires ironiques de la part de son homologue de Manchester City Pep Guardiola. Face à la presse avant la manche retour mercredi, le technicien argentin a répondu au coach des Citizens.

"Depuis que j’ai commencé à entraîner, en 2005-2006, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais déprécié un confrère. Jamais. Je me mets toujours à sa place et je comprends qu'il existe différentes manières de s’exprimer sur un terrain, de répondre à ce qu'exige un match. Quand on méprise un collègue, je n'approuve pas. (...) Parler ne coûte rien, chacun peut avoir son opinion. Mais entre collègues, chacun a sa façon de faire. J'en ai une, et j'agirai toujours ainsi. Toujours, toujours", a assuré le manager des Colchoneros.