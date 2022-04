L'Atletico se rapproche d'un crack de l'Inter

Diego Simeone aurait un joueur argentin dans le viseur.

Ces dernières semaines, la presse et plus particulièrement Onze Mondial relayaient l'interêt de l'Atletico et d'Arsenal pour Lautaro Martinez (24 ans, 16 buts et 2 assists cette saison). Ei si l'on en croit la presse italienne et Calciomercato, le buteur argentin pourrait bien prendre cette première destination.

Le média italien relaye en effet que directeur sportif de l'Inter, Piero Ausilio, s'est envolé pour Madrid, officiellement pour assister aux deux quarts de finale de la Ligue des champions des clubs madrilènes, mais aussi pour tâter le terrain du côté des Colchoneros pour son joueur.

L'Argentin ne serait plus vu comme indispensable, et s'il a prolongé dernièrement jusque 2026 avec les Nerazzuri, ces derniers aimeraient bien le vendre pour une somme autour de 70 millions d'euros (voire 80) et faire de la place pour Paulo Dybala.

Diego Simeone serait en tout cas fort intéressé par le profil de l'attaquant, qu'il suivait déjà en 2018 à l'époque où il jouait au Racing.

Du côté du joueur, également courtisé par Tottenham, sa préférence irait vers LaLiga.