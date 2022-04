Fin de match dingue pour Leicester, Tielemans et Castagne en demi-finale !

Les Foxes ont souffert tout au long de la rencontre avant d'émerger en fin de match.

Après le match nul lors de l'aller en Angleterre, le PSV et Leicester devaient se départager ce jeudi soir aux Pays-Bas. Devant leurs supporters, les joueurs de Eindhoven ont offert une superbe première période avec à la clé l'ouverture du score via Zahavi (27', 1-0). Ce but vient malheureusement après une perte de balle de Youri Tielemans, malheureusement un peu hors de forme pour le moment.

Castagne, titulaire, aura eu une belle occasion d'égaliser avant la pause, tout comme Loockman ou Maddison après la pause. Mais petit à petit, les Néerlandais baissent physiquement et Maddison en profite pour égaliser sur une belle passe en retrait d'Ayoze Perez (77', 1-1). Tout reste à faire donc dans ce duel, et le moral a changé de camp.

Et dans les dernières secondes, une magnifique action des joueurs de Rodgers sur la gauche voit le gardien néerlandais arrêter une frappe de Loockman, mais Pereira suit et marque dans le but pratiquement vide (88', 1-2). Pour la première fois de son histoire, Leicester va disputer une demi-finale européenne, ce sera contre le vainqueur du duel entre la Roms et Bodo/Glimt.