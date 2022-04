Michael Ngadeu (La Gantoise) recordman mondial !

Sacrée performance de Michael Ngadeu, le défenseur camerounais de La Gantoise.

Michael Ngadeu (31 ans) n'a pas manqué beaucoup de minutes cette saison avec La Gantoise. Le défenseur central est absolument indispensable, et pas qu'en club puisqu'il était aussi titulaire avec le Cameroun lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Résultat, comme le rapporte le Nieuwsblad : Ngadeu détient le record mondial en termes de minutes jouées cette saison, à savoir 5094. Avec 50 matchs joués, il est deuxième au classement des matchs joués (derrière Joe Aribo, 58 matchs pour les Glasgow Rangers et le Nigeria), mais a disputé plus de minutes.

En troisième position de ce classement, on retrouve un autre gantois : Andreas Hanche-Olsen, qui a disputé 4731 minutes avec La Gantoise et l'équipe nationale norvégienne. Espérons pour Hein Vanhaezebrouck que ses Buffalos ne faiblissent pas en vue de la finale de Coupe et des PO2 !