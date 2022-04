L'entraîneur de Doku pointe le calendrier: "Un jour on nous consultera avant de faire n'importe quoi"

Rennes, qui joue le haut du classement, peste sur le calendrier de la Ligue 1 qui ne lui est pas favorable.

Solide 3e de Ligue 1, Rennes est bien parti pour retrouver la Ligue des Champions. Malgré la belle dynamique, l'entraîneur du club breton, Bruno Genesio, n'a pas manqué de se plaindre du calendrier.

"On reçoit bientôt Lorient, un match difficile, puis Saint-Étienne qui lutte pour son maintien, c'est pour ça qu'on fera le point à la fin du mois. On aura en plus, entre Saint-Étienne et Nantes une coupure de douze jours, car les gens qui font le calendrier ont eu la bonne idée de mettre la finale de la Coupe de France un samedi pendant une journée de championnat", a d'abord pesté le manager rennais en conférence de presse.

"On jouera le mercredi avant de recevoir Marseille le samedi, c'est très arrangeant, vraiment très bien fait pour l'équité... Un jour, on nous consultera avant de faire des choses incohérentes, peut-être. Mais on verra après Saint-Étienne ce qu'on est capables de jouer", a rajouté Genesio, un brin sarcastique.