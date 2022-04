Kums n'en veut pas à Kompany: "Il a été très honnête avec moi"

Sven Kums va retrouver son ancien club ce lundi lors de la finale de la Coupe de Belgique.

Ce lundi, en plus de pouvoir remporter un nouveau titre avec La Gantoise, Sven Kums peut surtout le faire contre son ancien club, le Sporting d'Anderlecht. Lui qui a quitte le club bruxellois en 2020 n'est absolument pas fâché avec Vincent Kompany.

"Non pas du tout et pour une raison assez simple: il m'a directement dit qu'il ne comptait pas sur moi et que je n'avais pas ma place dans l'équipe, et qu'il était mieux pour moi de chercher un nouveau club. Je le remercie d'avoir été honnête avec moi".

Du coup, Kums est retourné à La Gantoise: "J'ai pu ne pas tourner autour du pot et j'ai pu rapidement prendre la direction de La Gantoise." Une sorte de deuxième retour aux sources pour celui qui a été formé à Anderlecht et qui a été champion avec La Gantoise en 2015.