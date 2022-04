"Leipzig me voulait depuis plus d'un an"

Le gardien de Genk s'en ira en Allemagne dans un an.

Vandevoordt et son manager, Nico Vaesen, confirment avoir au beaucoup de clubs intéressés, surtout de Premier League, mais c'est Leipzig qui a toujours été en pole. "Avec mon manager, nous avons toujours eu Leiprig en tête", a déclaré le gardien de Genk dans Het Belang Van Limburg. "Il y a un an, il y avait dajà de l'intérêt de la part de Leipzig et dès le début j'ai toujours eu un bon sentiment".

Du coup, tout a été signé cette semaine mais le gardien n'a pas encore tourné la page de Genk: "Je ne suis pas encore prêt, je le sais, et c'est le souhait de Red Bull de me laisser ici pour prendre de la maturité. Prendre de l'expérience, c'est un point d'attention pour moi. Je travaille chaque jour pour grandir et m'améliorer. Et puis je veux partir de Genk avec un titre".

Il lui reste donc un an pour le remporter ce prix.