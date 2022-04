Simone Inzaghi : "Les joueurs ont été brillants"

L'entraîneur de l'Inter Milan était satisfait de la prestation de ses joueurs, vainqueurs de l'AC Milan en demi-finale de la Coupe d'Italie (0-0, 3-0).

Simone Inzaghi a remporté mardi son premier derby milanais à la tête de l'Inter ce mardi soir. "Les joueurs ont été brillants. On a joué intelligemment, faisant mal à notre adversaire au bon moment et en étant rigoureux sur le plan tactique. On voulait se qualifier en finale. Gagner le derby était très important pour nous. Il y avait une place à prendre et on l'a méritée sur le terrain. La finale arrivera à la fin du Championnat. On veut bien figurer dedans aussi. On sait que le chemin est encore long mais on se battra jusqu'à la fin sur tous les fronts", a confié le coach des Nerazzurri en conférence de presse.